In possesso di carta d’identità appartenente ad altro giovane, minore denunciato per ricettazione

In data 06 dicembre u.s. Carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Terracina (LT), a conclusione di immediati riscontri eseguiti nel corso di servizio di controllo del territorio, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per il reato di “ricettazione” un ragazzo minorenne del luogo.

Nel corso di controllo alla circolazione stradale è emerso che il giovane era in possesso di una carta d’identità appartenente ad altro giovane originario della provincia romana, ed oggetto di denuncia di smarrimento presso il Comando Stazione Carabinieri di San Felice Circeo, nel mese di luglio del c.a. Il documento è stato sottoposto a sequestro.

Proseguono con incisività le attività di controllo dei militari della Compagnia di Terracina finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni criminali in genere.