Incidente stradale a Minturno: 2 feriti e 3 auto coinvolte

Il personale operativo del Comando dei Vigili del Fuoco di Latina è intervenuto nel Comune di Minturno in risposta a segnalazioni giunte al NUE112 riguardanti un incidente stradale. L’evento ha avuto luogo sulla variante Appia, nelle vicinanze del fiume Garigliano.

La squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Castelforte è stata inviata sul luogo dell’incidente e ha constatato la presenza di tre auto coinvolte, mentre le cause dell’accaduto sono attualmente in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Nell’incidente, sono rimaste coinvolte complessivamente tre persone, di cui due in modo più serio. A seguito di ciò, è stato necessario un intervento congiunto con il personale sanitario del 118 per estrarre i feriti dall’abitacolo delle vetture coinvolte e, contemporaneamente, per mettere in sicurezza i mezzi incidentati.

La collaborazione tra i Vigili del Fuoco e il personale medico è stata fondamentale per garantire un’operazione efficiente e veloce, finalizzata al soccorso delle persone coinvolte nell’incidente. Attualmente, ulteriori dettagli sull’incidente e sulle condizioni delle persone coinvolte sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.