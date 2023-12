La cantante Camilla Pandozzi di Formia ieri su Canale5 dalla Toffanin

Nel panorama musicale dinamico di oggi, spicca la figura di Camilla Pandozzi, una cantautrice formiana di grande talento. A soli 13 anni, Camilla inizia a scrivere e comporre, guidata dal suo producer Cosmo Masiello e dalla vocal coach Serena Ottaviani.

La giovane artista si afferma rapidamente, vincendo numerosi contest e attirando l’attenzione in diverse città. La sua svolta arriva lo scorso giugno, quando viene scelta per aprire il concerto dei Nomadi a Novellara, in occasione dei 60 anni di carriera della band. Davanti a 15.000 persone, incanta tutti con le sue canzoni “Tempo” e “#Amore”.

Il suo talento cattura l’attenzione di Beppe Carletti, tastierista e fondatore dei Nomadi, che decide di diventare suo produttore. Insieme lavorano al nuovo singolo di Camilla, “Illusioni”, che sarà incluso nel suo primo album in vinile, in uscita il 15 dicembre in edizione limitata.

Il 9 giugno, Camilla è ospite a “Verissimo” su Canale 5. Dopo un’intervista emozionante a Beppe Carletti, Silvia Toffanin presenta la giovane cantautrice al pubblico. Durante la trasmissione, Camilla interpreta magistralmente “Io vagabondo” dei Nomadi, accompagnata al pianoforte da Carletti, offrendo una versione personale e coinvolgente del brano storico della musica italiana. La sua esibizione ottiene grande successo e ammirazione sia dal pubblico in studio che da quello a casa.

In un recente post su Instagram, Camilla condivide le sue emozioni sull’esperienza a “Verissimo”, esprimendo stupore e gratitudine per il percorso intrapreso da quando si è esibita a Novellara. Rivela inoltre di essere al lavoro su nuovi brani, esplorando nuovi sound e nutrendo l’ambizione di fare della musica non solo una passione, ma la sua vita.

Il cammino di Camilla è solo all’inizio, e molti attendono con impazienza di scoprire dove la sua passione e il suo talento la porteranno. Da parte nostra, un grande in bocca al lupo!