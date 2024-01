Lavori sulla linea Roma – Napoli via Formia: modifiche alla circolazione treni

Nei fine settimana 13-14, 20-21 e 27-28 gennaio Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) eseguirà alcuni interventi di potenziamento infrastrutturale al sottopasso della stazione di Falciano-Mondragone-Carinola, sulla linea Roma – Napoli via Formia.

Pertanto, per consentire l’operatività dei cantieri, i treni regionali delle relazioni Napoli – Roma via Formia (e viceversa) e Formia – Gaeta – Napoli (e viceversa) non effettueranno fermata nella stazione di Falciano-Mondragone-Carinola nei weekend interessati dai lavori.

Informazioni di dettaglio su tutti i provvedimenti, sui treni interessati e sui servizi sostitutivi con bus sono consultabili sui siti web delle Imprese ferroviarie.

Ulteriori informazioni sul programma completo della circolazione dei treni sono disponibili nelle stazioni e sul sito di RFI.