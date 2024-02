Lo aggredisce e gli ruba 500 euro, denunciato 23enne

In data 20 febbraio c.a. a Sezze, I Carabinieri della locale Stazione, in esito a un’attività d’indagine a seguito di una denuncia sporta da un cittadino classe 73 residente a Sezze (LT), deferivano in stato di libertà per furto aggravato e minaccia, un cittadino egiziano classe 91 residente a Sezze (LT).

Il predetto, nel pomeriggio del 16 febbraio c.a., dopo aver aggredito fisicamente il denunciante per futili motivi, lo minacciava di morte.

Successivamente lo stesso si impossessava della somma di euro 500,00 custodita all’interno dell’autovettura del 51enne.