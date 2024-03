Maltrattamenti in famiglia: rifiuta il braccialetto elettronico, scatta l’arresto

In data 27 marzo c.a. a Terracina (LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota radiomobile, in ottemperanza all’ordine di aggravamento dell’ordinanza di applicazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, con contestuale sostituzione con la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Latina, hanno tratto in arresto un cittadino classe 67 residente a Terracina (LT).

L’aggravamento era stato richiesto dai militari poiché il pomeriggio del 25 marzo gli stessi avevano dato esecuzione all’ordinanza emessa dal tribunale di Latina, per l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla coniuge classe 74 per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali che le avevano causato danni fisici costringendola a ricorrere alle cure mediche del locale pronto soccorso.

Il 57enne non aveva fornito poi il consenso all’applicazione del dispositivo di controllo elettronico e così era stata formulata immediata richiesta di aggravamento a tutela della parte offesa.