Minaccia di gettarsi sotto un treno, salvato dai Carabinieri

Nel tardo pomeriggio del 28 marzo c.a. a Minturno (LT), è arrivata una chiamata al 112 da un cittadino nato a Napoli e residente in Svizzera che era ritornato in Italia da 6 mesi alla città Natale. Lo stesso, in forte stato di alterazione psicofisica, riferiva al telefono che si trovava alla Stazione ferroviaria di Minturno senza darne una spiegazione, ma soprattutto palesava intenzioni suicidarie con l’intenzione di

gettarsi sulle rotaie ferroviarie al passaggio di un treno.

L’operatore di centrale ha fin da subito capito cosa stava accadendo e ha invitava l’uomo a parlare sfogando il suo malessere e nel frattempo guadagnando tempo, inviava sul posto la pattuglia della Stazione Carabinieri di Scauri di Minturno che giungevano poco dopo.

I militari operanti invitavano l’uomo a desistere dall’insano gesto e a ricorrere alle cure del 118, sottoponendosi anche a visita psicologica. L’uomo ha aderito volontariamente all’invito dei Carabinieri e una volta salito sull’ambulanza è stato trasportato presso il pronto soccorso del nosocomio di Formia.