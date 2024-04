Polizia di Stato, controlli a tappetto a Formia

La Polizia di Stato della Questura di Latina congiuntamente alla Polizia Locale del Comune di Formia, nella mattinata odierna, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Formia.

In particolare, gli operatori del Commissariato di P.S. di Formia e della Polizia Locale di Formia hanno effettuato posti di controllo congiunti nel predetto centro cittadino, nonché attività di contrasto alle violazioni al codice della strada con particolare riferimento al fenomeno della sosta selvaggia.

Tali controlli, rientranti nell’ambito di un piano di interventi posto in essere a contrasto delle reiterate violazioni al codice della strada , sono stati svolti, in particolar modo, nei pressi della stazione ferroviaria di Formia, in risposta alle segnalazioni giunte recentemente che evidenziavano problematiche di viabilità nonchè di sosta selvaggia .

All’esito dei controlli, sono stati elevati 15 verbali per violazioni al codice della strada, sono state sottoposte a sequestro amministrativo con rimozione forzata 2 autovetture in divieto di sosta nella piazza antistante alla Stazione Ferroviaria di Formia, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 6 motocicli in quanto privi di copertura assicurativa e 1 motociclo in quanto privo di targa.

In totale sono stati controllati circa 100 auto e motoveicoli, prevalentemente nella piazza antistante e nelle vie adiacenti alla Stazione Ferroviaria di Formia

Tale servizio di controllo congiunto sarà ripetuto nelle prossime settimane