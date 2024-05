“Primati e Delizie” 2024: inaugurata la XVI edizione

Si è aperta questa mattina, nella splendida cornice di Villa Maria Teresa a Formia, la sedicesima edizione di “Primati e Delizie”, la manifestazione ideata e organizzata da Antonio Pio Marzullo. L’evento, dedicato alle eccellenze sportive del Golfo di Gaeta e non solo, ogni anno premia personalità di spicco che si sono contraddistinte per merito nell’ambito dello sport locale e internazionale.

Quest’anno, la cerimonia di premiazione si terrà il 28 maggio presso il Summit Hotel di Gaeta, luogo che già in passato ha ospitato l’evento, confermandosi una location ideale per celebrare i successi sportivi e una cornice adatta a rappresentare il territorio del Golfo.

Tra gli ospiti d’onore di questa edizione figurano diversi nomi di spicco. Tra gli altri troviamo quelli di Fabio Maresca, arbitro di Serie A, di Vladimiro Falcone, attuale portiere dell’US Lecce, e di Alessandro Spugna, allenatore dell’AS Roma Women, due volte campione d’Italia. La presenza di tali personalità sottolinea l’importanza e il prestigio dell’evento, che va oltre i confini locali per abbracciare l’intero panorama sportivo nazionale.

La conferenza stampa di inaugurazione ha visto la partecipazione entusiasta del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, che ha espresso grande soddisfazione per il successo continuativo della manifestazione: “Un evento che continua a valorizzare il territorio locale e nazionale, con l’obiettivo sempre più vivo di estendersi anche oltre i confini italiani”. Al suo fianco, il vicesindaco di Formia e assessore al turismo, Valerio Giovanni, e il delegato del CONI, Ornella Di Criscio, hanno sottolineato l’importanza di eventi come questo per la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Non è mancato il supporto del settore privato, rappresentato dal proprietario del Summit Hotel, Adriano Lacroix, che ha rinnovato il suo impegno a ospitare l’evento, e dalla madrina della manifestazione, l’ex nuotatrice agonistica Cristina Chiusi, simbolo della passione e della dedizione allo sport.

Marzullo, infine, ha ribadito l’obiettivo di “Primati e Delizie” esprimendo un’emozione che è rimasta vivida durante tutti questi anni: “Dopo sedici edizioni l’entusiasmo è sempre lo stesso, anche quest’anno cercheremo di dare valore e premiare le nostre realtà sportive migliori, con un evento che speriamo possa rispondere a questo obiettivo”.

“Primati e Delizie” si conferma così non solo una celebrazione delle eccellenze sportive, ma anche un momento di condivisione e crescita per tutta la comunità, pronta a festeggiare insieme i propri campioni.