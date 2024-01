Questura di Latina: prosegue l’azione di prevenzione e repressione dei reati

La Polizia di Stato – Questura di Latina prosegue nella propria azione di contrasto agli eventi delittuosi che alimentano la sensazione della insicurezza percepita, con particolare riferimento ai reati predatori.

Insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Roma, nelle giornate di martedì 16, giovedì 18 e venerdì 19 sono stati realizzati specifici servizi straordinari di controllo nei territori di Latina, Fondi e Terracina.

Sono state complessivamente controllate 459 persone, 264 veicoli e sono state comminate 17 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Nell’ambito delle attività straordinarie di controllo due persone sono state denunciate per tentato furto aggravato, mentre un uomo è stato tratto in arresto per resistenza, violenza e lesioni a P.U..

Sono stati 33 i cittadini extracomunitari controllati e, all’esito degli approfondimenti volti a verificare la loro legittimità a permanere sul Territorio Nazionale, due di essi sono stati espulsi.

È stato inoltre intensificato il controllo ed il monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione di persone, con particolare attenzione nei confronti di individui sospetti e, ancora, sono state effettuate numerose verifiche circa il rispetto delle prescrizioni da parte delle persone sottoposte a misure restrittive quali arresti domiciliari ovvero obblighi di varia natura. Nella circostanza sono stati identificati 93 soggetti gravati da pregiudizi di polizia,

Sono state inoltre effettuate perquisizioni domiciliari, alla ricerca di armi e/o droga, significando che sono stati sequestrati circa tre grammi di cocaina e circa 5 grammi di hashish.

Le attività descritte verranno ripetute nei prossimi giorni, anche in altre aree della provincia pontina.