Rissa aggravata, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

Nella giornata del 04 aprile c.a. a Sperlonga (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito all’A.G. 4 cittadini indiani rispettivamente classe 96 domiciliato a Sperlonga, classe 79 residente a Gaeta (LT), classe 79 domiciliato a Sperlonga (LT) e classe 80 domiciliato a Gaeta (LT).

I predetti, nella tarda serata del 03 aprile c.a. per un movente in corso di accertamento, mentre erano a casa del 28enne si sono affrontati in una violenta colluttazione in seguito alla quale il 28enne e il 45enne hanno avuto la peggio e sono stati trasportati presso il nosocomio di Terracina.

I due sono stati refertati per lesioni.

Tutti e quattro sono stati denunciati per rissa aggravata, ma il 28enne è stato deferito anche per il reato di essere entrato nello Stato Italiano illegalmente.