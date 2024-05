Steelman H12/24 Race: la competizione sportiva conquista Gaeta per il terzo anno

Per il terzo anno consecutivo, Gaeta è stata il palcoscenico della Steelman H12/24 Race, un evento che ha attirato numerosi appassionati e sportivi da tutta Italia e oltre. Questa competizione multidisciplinare ha visto gli atleti sfidarsi in attività che hanno messo a dura prova la loro resistenza fisica e mentale.

L’evento ha preso il via venerdì 24 maggio alle ore 10 con una prima giornata di gare della durata di 12 ore. I partecipanti si sono confrontati in varie discipline, tra cui nuoto, kayak, mountain bike e percorsi di forza fisica. Queste prove hanno richiesto una preparazione intensa e una determinazione incrollabile, elementi fondamentali per chiunque volesse superare i propri limiti.

Il sabato, la competizione ha raggiunto un nuovo livello di difficoltà. Gli atleti sono stati impegnati in sfide che sono proseguite durante tutta la notte, culminando nelle prime ore di questa mattina. L’intensità e la tenacia dimostrate dai partecipanti hanno lasciato il pubblico e gli organizzatori pieni di ammirazione.

La cerimonia di premiazione, tenutasi questa mattina, ha celebrato i vincitori delle diverse categorie, riconoscendo il loro straordinario impegno e la loro resistenza. Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, Michele Cappa e Christian Laccetta, che hanno manifestato la loro gioia per il successo del progetto nato nel 2021. “Siamo entusiasti di vedere quanto la Steelman H12/24 Race sia cresciuta in questi anni. Grazie a Gaeta e all’amministrazione comunale per il loro supporto continuo”.

Anche il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha rinnovato la propria soddisfazione per l’evento. “Siamo orgogliosi di ospitare un evento di tale portata che non solo promuove lo sport e la salute, ma dà lustro alla nostra città. La Steelman H12/24 Race è ormai una tradizione che intendiamo mantenere viva,” ha commentato il sindaco.

L’entusiasmo e la partecipazione riscontrati in questa edizione confermano il crescente successo della Steelman H12/24 Race. Gaeta si conferma così come una città accogliente e dinamica, pronta a ospitare eventi di alto livello che attraggono sportivi e appassionati da tutto il mondo.