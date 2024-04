Surfista in difficoltà, salvato dalla Guardia Costiera

Nella serata di ieri la Guardia Costiera di Gaeta ha ricevuto una chiamata da parte di due segnalanti che riferivano la presenza di un windsurfista in difficoltà nelle acque antistanti San Felice Circeo.

Subito sono scattati i soccorsi. Nell’immediatezza sono state allertate la dipendente motovedetta CP857 e una pattuglia di supporto di terra, che sono partite per convergere alla massima velocità consentita dalle difficili condizioni marine presenti in zona.

Le proibitive condizioni meteorologiche e l’appropinquarsi del buio hanno reso così complesse le operazioni di ricerca e soccorso che la sala operativa di Civitavecchia ha dovuto richiedere il supporto aereo dei Vigili del Fuoco di Latina con un elicottero proveniente dalla base di

Roma.

Tuttavia, l’intuito e la prontezza operativa dell’equipaggio della motovedetta Cp 857, in collaborazione con le persone presenti a riva hanno consentito di trarre in salvo il naufrago, italiano cinquantenne ed esperto di mare, per poi riconsegnarlo agli affetti della famiglia nel

porto di Terracina in buone condizioni di salute.