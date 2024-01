Tenta di rubare dentro un’auto in sosta, sorpreso e arrestato

Nel corso della serata del 30 gennaio c.a. a Pontinia (LT), i Carabinieri della stazione di Sabaudia (LT), traevano in arresto per il reato di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, un cittadino indiano classe 2000 in Italia senza fissa dimora, poiché il predetto, dopo essersi introdotto all’interno di un’autovettura in sosta a Pontinia (LT), tentava di asportare al suo interno degli oggetti non riuscendo nell’intento, poiché nell’immediatezza giungeva una pattuglia dei militari allertati dalla proprietaria del mezzo.

Il malfattore, alla vista dei militari si dava precipitosamente alla fuga, ma veniva prontamente fermato e arrestato.

Lo celebrazione per il rito direttissimo è previsto nella giornata odierna.