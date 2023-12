Ieri 06 dicembre 2023, in Terracina (LT), i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti presso il pronto soccorso del nosocomio “Fiorini” poiché un’infermiera della predetta struttura, aveva subito un’aggressione verbale da un soggetto il quale pretendeva una visita cardiologica da un medico non in servizio.

Comunicato stampa