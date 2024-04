Auto cannibalizzata, i ladri portano via anche i sedili: indagano i Carabinieri

Nella scorsa notte a Latina, i Carabinieri del N.O.R. -Sezione Radiomobile, su richiesta della Centrale Operativa, si dirigevano in zona in zona Pier Luigi Nervi poiché cittadino classe 86 residente a Latina, riferiva di essere stato contattato da un suo amico, cittadino classe 95

anch’egli residente a Latina il quale gli riferiva che ignoti avevano asportato dal suo veicolo parcheggiato nei pressi della propria abitazione, il paraurti, i gruppi ottici anteriori e danneggiando il nottolino della portiera lato conducente era entrati dentro l’autovettura rubando i sedili anteriori, il sistema di controllo climatronic e intrattenimento.

Indagini in corso dei militari operanti atti all’identificazione dei malfattori.