Coppia aggredita e rapinata sul lungomare di Sabaudia

Nel corso del pomeriggio del 09 aprile c.a. a Sabaudia (LT), i Carabinieri della locale Stazione intervenivano sul tratto di spiaggia antistante il lungomare pontino, dove poco prima un uomo travisato e armato di pistola, minacciava una coppia di coniugi rispettivamente classe 47 lui e classe 58 lei, entrambi residenti a Sabaudia (LT) al fine di farsi consegnare il portafogli.

Occorso, ne scaturiva una colluttazione nella quale il malvivente colpiva al capo il 77enne per poi darsi alla fuga dapprima a piedi e poi a bordo di un’autovettura facendo perdere le proprie tracce.

Sono tutt’ora in corso accertamenti della locale Stazione per l’identificazione dell’autore del reato anche nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in occasione della presenza dei maggiori flussi turistici estivi.