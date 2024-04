Scuola elementare di Maranola, iniziati oggi i lavori

Hanno preso il via nella giornata di oggi, mercoledì 10 aprile, gli interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola elementare di Maranola, che garantiranno una migliore accessibilità, sicurezza e fruibilità al plesso anche ai diversamente abili e agli anziani. Nello specifico, sono previste l’installazione di un moderno ascensore e la realizzazione di una rampa pedonale di collegamento alla via comunale Angelo Forte: l’ascensore sarà collocato all’esterno, nello spazio tra l’edificio scolastico e il muro di contenimento realizzato per il grave dislivello venutosi a creare a causa degli sbancamenti eseguiti per la costruzione della scuola e tale posizionamento consentirà di mitigare l’impatto ambientale. Un’opera di riqualificazione importante che ha beneficiato di un finanziamento di 318.000 euro concesso da Astral, che rientra nel piano delle Opere Pubbliche 2023-2025 e andrà a restituire vitalità e attrattività a borghi e periferie.

“L’intervento di cui si parlava da tantissimi anni – sottolinea con soddisfazione il sindaco Gianluca Taddeo – è rivolto ad un contesto urbano che andrà a ridurre al minimo l’inevitabile impatto, prestando particolare attenzione all’aspetto degli elementi architettonici connessi al tessuto cittadino della comunità maranolese. Il comparto scolastico si pone da sempre tra le priorità del nostro mandato e, grazie a questi lavori, l’area interessata sarà resa più sicura e funzionale a servizio dei residenti, favorendone la crescita e la rivitalizzazione. Un impegno fattivo e continuo da parte dell’amministrazione e di tutta la macchina comunale nel concretizzare con celerità e urgenza un problema atavico e duraturo da mettere a disposizione dell’intera collettività. Infine, le somme avanzate dal ribasso della gara d’appalto, come concordato con l’Astral, verranno utilizzate per la realizzazione della pensilina a copertura della rampa di scala che collega la scuola da via Angelo Forte”.

“Prosegue senza sosta l’attività di valorizzazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici sull’intero territorio – osserva l’assessore ai Lavori Pubblici, Eleonora Zangrillo – La nostra attenzione in questo settore è sempre stata altissima e tutto questo è stato possibile anche grazie ad una efficace opera di coordinamento e programmazione dell’Ente che è stato capace di intercettare fonti di finanziamento esterne come in questo caso. Tutto ciò renderà possibile il poter consentire alla cittadinanza servizi più efficienti e all’avanguardia, intervenendo fattivamente e in tempi brevi sulla messa in sicurezza di strutture che necessitano di un radicale intervento. I lavori, nella parte esterna del plesso, non interferiranno con il normale svolgimento dell’attività didattica ed avverranno in condizioni di piena e totale sicurezza per gli alunni e il personale scolastico con i quali sin da subito abbiamo interagito per concordare e condividere i tempi ed i modi degli interventi programmati”.