Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed uso personale di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio del 04 aprile c.a. a Latina, i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile, su segnalazione del 112 intervenivano in Piazza dell’Acquedotto idrico, ove era stato segnalato che alcuni giovani stavano lanciando degli oggetti dalla rampa delle scale della torre idrica, creando un evidente allarmismo tra le persone che, in quel momento, si trovavano sul posto.

Sul posto, i militari operanti constatavano la presenza di tre giovanissimi, residenti a Latina.

Nel corso dell’identificazione, i tre, che apparivano particolarmente agitati ed euforici, venivano trovati:

• il primo soggetto, con un pacchetto di sigarette con all’interno un involucro in cellophane trasparente contenente gr 4,90 di sostanza stupefacente di tipo hashish . Per tale motivo veniva segnalato alla locale Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

• il secondo soggetto, con un pacchetto di sigarette con all’interno n. 3 involucri in cellophane contenenti complessivi gr. 15,19 di sostanza stupefacente di tipo hashish ed un bilancino elettronico di precisione . Per tale motivo è stato deferito all’A.G. competente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Al terzo soggetto, non veniva rinvenuto nulla.

Dopo gli accertamenti del caso, i tre venivano affidati ai rispettivi genitori.

Al fine di evitare simili ed ulteriori inconvenienti venivano presi contatti con la società Acqualatina S.p.a. per la chiusura dell’ingresso.