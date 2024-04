Operazione Jars, arrestato 27enne in possesso di droga e 200mila euro in contanti

Nel corso dell’esecuzione dell’indagine Jars effettuata nella giornata del 3 aprile 2024, effettuata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e dalla Compagnia di Terracina si procedeva anche alla individuazione ed al sequestro di beni mobili (un camper e un’autovettura di grossa cilindrata ed una attività commerciale ubicata in Fondi (LT) per un valore complessivo di euro 260mila, acquistati con il provento dell’attività delittuosa.

Inoltre a seguito delle perquisizioni locali effettuate nei confronti dei predetti, si procedeva anche all’arresto -in flagranza- per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di un cittadino classe 97 residente a Fondi (LT) in quanto trovato in possesso di grammi 400 di hashish, 30 di cocaina e 200mila euro in banconote contanti.

Anche il predetto è stato accompagnato presso la casa circondariale di Latina.