Formia, Carabinieri deferiscono in stato di libertà due cittadini per danneggiamento e violenza privata

Nel corso della giornata del 8 marzo c.a. a Formia (LT), i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in stato di libertà due cittadini entrambi classe 97 e residenti a Formia (LT) per il reato di danneggiamento e violenza privata.

I fatti risalgono alla serata del 5 marzo 2024 in Formia (LT), allorquando due cittadini pakistani residenti uno nel territorio del comune di SS. Cosma e Damiano (LT) e l’altro in quel di Formia (LT), chiedevano aiuto al numero unico di emergenza 112 per un’aggressione subita da due giovani italiani.

Giunti sul luogo della disputa i militari potevano acclarare che i due italiani, entrambi classe 97 e residenti a Formia (LT), avevano usato violenza privata contro i cittadini stranieri perché ritenuti responsabili di rubare loro il lavoro in qualità di corrieri di un’azienda che gestisce le consegne di cibo a domicilio nella città.

I due giovani di Formia, infatti, essendo anch’essi corrieri della medesima società ed avendo ottenuto nel tempo meno guadagni per un evidente più scarso rendimento, colpevolizzavano i colleghi ritenuti, a loro vedere, troppo celeri nelle consegne, costringendo loro ad esibire i propri telefoni al fine di verificare il numero di ordini effettuati.

Uno dei due italiani, peraltro già gravato da precedenti di polizia per violazione di reati in materia di stupefacenti, colpiva la bicicletta elettrica di uno dei due pakistani, infrangendo oltremodo il suo telefono cellulare.