Formia, controlli alla movida e interventi per maltrattamenti in famiglia

Nel corso della serata del 3 e 4 febbraio 2024, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, i militari della Compagnia di Formia, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Numerose le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio.

Sono stati conseguiti i sottonotati risultati:

identificate 131 persone, di cui 12 gravati da precedenti di polizia;

controllati 55 autoveicoli;

eseguite 4 ispezioni personali,;

controllati 4 esercizi pubblici;

contestate 7 violazioni al Codice della Strada;

segnalate alla competente autorità amministrativa 2 persone per uso di sostanze stupefacenti.

Numerosi i controlli posti in essere dai militari nelle zone della “movida”, dove si sono riscontrate regolarità dal punto di vista delle autorizzazioni di amministrative e di polizia.

Ma se da un lato si veglia sui giovani durante la febbre del sabato sera, continuano le richieste di intervento per liti in famiglia e violenze di genere, che solo in questo weekend hanno registrato due casi interventi per liti, maltrattamenti in famiglia e stalking.

Viva è l’attenzione e la rapidità con cui si cercano di adottare provvedimenti volti a restaurare il senso di sicurezza delle vittime, con una vigilanza costante volta a prevenire eventuali escalation e al contempo mostrare la presenza dello Stato per i più deboli vittima del sopruso di quelli che si ritengono più forti.

Continueranno proprio per questo motivo gli incontri di formazione con le scuole per investire sul futuro dei più giovani, mettendoli in guardia da quelle condotte sbagliate in cui l’amore si trasforma in pura e mera ossessione.