Formia, furto in un supermercato: due denunciati

Il 27 gennaio c.a. a Formia, i Carabinieri dipendenti del locale N.O.R.M. – Sezione Radiomobile – di Formia (LT), a seguito di pronto intervento svolto in flagranza di reato durante la commissione di un furto perpetrato ad un supermercato di una nota catena di centri commerciali, deferivano in stato di libertà due uomini originari del napoletano rispettivamente classe 2003 e 2005 resisi responsabili di sottrazione di vari generi alimentari, pari ad un valore di circa 50 euro, abilmente occultati all’interno degli zaini a spalla dai medesimi indossati mentre varcavano le casse effettuando l’esiguo pagamento di soli due articoli all’evidente fine di non destare alcun sospetto su di loro.

A carico dei medesimi per le su citate e descritte condotte, oltre la denuncia all’A.G., il personale dell’Arma locale provvederà nel proporre idonea misura di prevenzione personale.