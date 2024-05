Formia, il convitto Celletti e l’alberghiero festeggiano 50 anni

Merita una grande festa il cinquantesimo anniversario dell’Alberghiero e del Convitto annesso “Angelo Celletti” di Formia e quella organizzata per l’occasione presso la sede di via Gianola lo sara’, con tanto di servizio di accoglienza. L’evento avra’ luogo presso la Sala dello sport mercoledì 29 maggio 2024: una mostra nella palestra della scuola con contenuti mediatici di questi 50 anni del convitto. I dirigenti della scuola e del convitto sono grati per l’attività didattica e formativa svolta con impegno e dedizione da tutti gli educatori che si sono succeduti nel tempo e che hanno contribuito alla crescita dei ragazzi che, provenienti dalla Campania, hanno avuto l’opportunità di usufruire dei servizi presenti nel Convitto, di frequentare l’Istituto Alberghiero e di raggiungere ottime posizioni lavorative. I 50 anni rappresentano la festa di un traguardo importante raggiunto da una scuola, da una comunità di educatori, dal personale scolastico, dalle famiglie e dai convittori, di oggi e di ieri, che tutti insieme possono testimoniare il ruolo didattico, educativo e formativo svolto da 50 anni dall’istituto sul territorio. Il programma per i 50 anni prevede inoltre il 6 giugno una cena organizzata dai convittori perché proprio quel giorno di 50 anni fa nasceva l’istituzione educativa