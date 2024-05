Sparò in un bar, rintracciato e arrestato in Romania

Nella giornata di ieri, 20 maggio 2024, gli organi di polizia Romena hanno arrestato, in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo, per resistenza a Pubblico Uffici a le e per diversi furti aggravati commessi sui territori dei Monti Lepini.

Il cittadino di origini romene di 37 anni indagato perchè lo scorso 28 aprile a Sezze avrebbe sparato con un ‘arma da fuoco nei pressi di un luogo di ritrovo di giovani, colpendo una giovane donna di 20 anni.

Immediatamente dopo l’evento, i Carabinieri della Compagnia di Latina attivavano un ‘ intensa attività info – investigativa finalizzata alia ricostruzione dei fatti e all’individuazione dell’autore dei reati.

Le indagini serrate, condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, finalizzate alla ricerca del soggetto, consentivano ai militari dell’Arma dei Carabinieri operanti, di appurare che l’indagato, immediatamente dopo l’evento, si era rifugiato in Romania per sfuggire alla cattura.

Pertanto veniva immediatamente attivata la cooperazione internazionale coni collaterali organismi romeni.

l Carabinieri, dopo aver localizzato esattamente il luogo dove si nascondeva il soggetto, in Romania, informavano la polizia romena che procedeva a trarlo in arresto.