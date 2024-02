Formia, rubano un ciclomotore. Denunciati due minorenni

Nella giornata del 16 febbraio c.a. a Formia (LT), i Carabinieri della locale Stazione, al termine di specifica attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà dueminorenni italiani rispettivamente di 15 e 16 anni per il reato di furto aggravato in concorso per aver asportato, nella tarda serata del 15 febbraio c.a., mediante la forzatura del bloccasterzo, un ciclomotore Aprilia Scarabeo di proprietà di un uomo 47enne di Formia ed in uso al figlio minorenne convivente che lo aveva lasciato parcheggiato sulla pubblica via nei pressi della propria abitazione.

Padre e figlio allertavano dell’avvenuto furto la dipendente Centrale Operativa che inviava sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Formia in servizio perlustrativo che riuscivano ad intercettare uno dei due ragazzi sul veicolo mentre l’altro si era già allontanato per far rientro presso la propria abitazione, ma che dopo pocotempo si presentava presso gli uffici della P.G. procedente accompagnato dal padre.

Entrambi i minori venivano affidati ai propri genitori ed il ciclomotore veniva restituito all’avente diritto.