Gaeta, due stabilimenti balneari in fiamme nella notte. Indagano i Carabinieri

Poco dopo le 23.15 di lunedi 19 febbraio, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Gaeta a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incendio che ha interessato due strutture adibite a stabilimenti balneari.

Sul posto, in località Sant’Agostino in via Flacca, è giunta la squadra territoriale Vigili del Fuoco di Gaeta che ha

immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme che avevano già coinvolto entrambi le strutture.

A seguito dei danni causati dall’incendio una struttura è risultata totalmente inagibile mentre l’altra in modo parziale.

Successivamente, in collaborazione con le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco hanno effettuato un accurato controllo dei luoghi per cercare di risalire alle cause del rogo.

Non si registrano persone coinvolte