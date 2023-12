Formia, via Rubino pedonalizzata in via sperimentale nel periodo delle feste natalizie

Fino al prossimo 8 gennaio è istituita a Formia, in via Rubino, nel tratto di strada compreso tra via Santa Teresa e l’intersezione con via Nerva, un’area pedonale urbana temporanea. La volontà dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo è di pedonalizzare in via sperimentale, soltanto per il periodo natalizio, questa zona nel centro cittadino, che è un tratto dell’antico percorso romano della via Appia. Regina Viarum – strada consolare del 312 a.C. – che dal 2024 diventerà sito Unesco e Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il primo cammino nazionale laico a matrice culturale lungo 609 km e spalmato in 29 tappe, che investe anche Formia, territorio ricco di bellezze storiche, archeologiche, culturali e turistiche, punto di traino fondamentale per la crescita sociale ed economica dell’intero comprensorio.

“La nostra città ha la fortuna e il prestigio di essere tagliata dallo storico tracciato (oggi via Rubino e via Lavanga) e in questo contesto entra anche la pedonalizzazione di un breve tratto dell’antico percorso – sottolineano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore al Turismo Giovanni Valerio – L’obiettivo è di rendere l’area fruibile, accogliente, inclusiva e attrattiva con la possibilità di ospitare eventi predisponendo un miglioramento dell’arredo urbano funzionale ad una eventuale definitiva pedonalizzazione”. L’intento dell’amministrazione è di strutturarlo con una serie di accorgimenti tecnici, strumenti utili per riconnettere il cittadino con lo spazio urbano, un’iniziativa, per ora in formato sperimentale, istituita in questo particolare periodo dell’anno in contemporanea con la chiusura delle scuole al fine di ridurre eventuali disagi.