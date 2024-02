Il 14 febbraio 2024, in Terracina, i Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, hanno rintracciato e tratto in arresto un 51enne di nazionalità rumena, dovendo lo stesso espiare una pena residua di anni uno di reclusione per i reati di furto e danneggiamento aggravato.

L’uomo è stato condotto dai militari presso la Casa Circondariale di Latina.