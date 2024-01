Gaeta, ferita durante arrampicata: elitrasportata 43enne

Nel pomeriggio odierno, i Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono intervenuti nel Comune di Gaeta in risposta a segnalazioni giunte al NUE112 riguardo a un soccorso a persona.

La squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Gaeta ha individuato una donna ferita durante un’arrampicata presso la falesia vicino alla grotta del serpente a Sant’Agostino. Il personale ha prontamente messo in sicurezza e stabilizzato la donna, una 43enne di origine polacca, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118. Successivamente è stata trasferita in zona sicura e elitrasportata in ospedale tramite l’elicottero del 118.