Gaeta in salute, domenica 21 la terza edizione

“Gaeta in salute” volge alla terza edizione che avrà luogo domenica 21 aprile in piazza XIX Maggio e piazza Mons. Di Liegro. Una giornata di screening e visite gratuite organizzata e promossa dal Comune di Gaeta con il patrocinio della Regione Lazio, in collaborazione con Azienda Unità Sanitaria Locale Latina, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina Corso di laurea in scienze infermieristiche, Casa del Sole, La Valle Riabilitazione, Laziofarma, Co.i.fa.l. Consorzio Intercomunale delle farmacie pubbliche laziali, Croce Rossa Italiana, Lions Club Gaeta, Parafarmacie Sonderegger, Poliambulatorio Gamed, le Capricciose, Centro Italia Soccorso Soc. Coop. Soc. ETS, Breast Unit.

Presso il “Campus della Salute” si potranno effettuare gratuitamente, intorno alle ore 8:30 fino ore 13:30 circa, le seguenti visite specialistiche: dermatologia, fertilità di coppia, gastroenterologia, allergopatie, ortopedia, oculistica, audiometrica (udito), cardiologia, ginecologia, senologia, pediatria, diabetologia, chirurgia vascolare, psicologia, reumatologia, nutrizionista. Sarà possibile, inoltre, applicare gratuitamente ai nostri amici a quattro zampe dei microchip.

Il sindaco Cristian Leccese con grande soddisfazione rivolge un sentito ringraziamento ai medici, operatori sanitari, infermieri, volontari e a tutti coloro che prenderanno parte, a vario titolo, ad una manifestazione sociale di questo calibro. Leccese afferma che “Gaeta in salute permette ai cittadini di effettuare visite specialistiche e screening gratuiti, grazie ad un lavoro di squadra ed una sinergia istituzionale in cui ognuno apporta il proprio contributo per la riuscita dell’iniziativa. La prevenzione è fondamentale poiché ci permette di monitorare il nostro stato di salute per una migliore qualità della vita”.