Viaggio nello storytelling sportivo presso il Liceo Cicerone

In vista della prima edizione di YAL Formia – Festival della Letteratura Young Adult si è svolta oggi presso il Liceo Linguistico “M.T.Cicerone” la prima lezione del percorso laboratoriale di otto ore “Per vincere domani“, che vedrà protagonisti alcuni studenti del biennio dell’Istituto.

Attività laboratoriali intraprese con altre scuole del Territorio, affinché questo impegno sinergico miri “a diffondere un messaggio importante: leggere non è solo utile, è una delle attività più divertenti che si possano fare”, come osserva l’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Luigia Bonelli.

“Il Festival – commenta il sindaco Gianluca Taddeo – è l’occasione per dare voce alle potenzialità dei nostri ragazzi.”

Così oggi gli alunni delle classi 1CL e 2BL del Liceo Cicerone sono stati attenti e partecipi, guidati da un esperto del settore Diego Di Dio (scrittore, sceneggiatore, fondatore di Saper Scrivere) e dai loro docenti, hanno potuto conoscere aspetti comuni a ogni storia, dando voce a idee e a spunti creativi con protagonisti sportivi di ogni settore.

“Leggere le storie che hanno concepito, dopo la lunga lezione iniziale, mi ha permesso di capire che hanno un desiderio intrinseco e fortissimo di raccontare e raccontarsi, di esporre il proprio mondo; e non è forse una cosa che accomuna tutti gli scrittori? D’altronde il Viaggio dell’Eroe è questo: il viaggio della nostra vita, tradotto in una storia avvincente. Spero, con questo laboratorio, di gettare le basi per alimentare una maggiore propensione alla scrittura, alla lettura, alla fruizione culturale in generale”.

Parole queste del docente di scrittura Diego di Dio, che trovano sostegno ed eco in quelle della Dirigente dell’I.I.S Cicerone-Pollione, Dott.ssa Teresa Assaiante grata dell’ opportunità offerta ai propri studenti, che in merito al progetto si è così espressa: “Ci auguriamo che nuovi talenti possano essere coltivati a beneficio dell’intera collettività.”

E allora non ci resta che augurare a questi ragazzi e a tutti i partecipanti al YAL Formia buon viaggio nel mondo della scrittura e lettura.