Gestivano fiorente attività di spaccio, eseguite 4 misure cautelari

Il 10 Gennaio 2024 a Cori (LT), i Carabinieri del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l’articolazione della Stazioni Carabinieri di Cori, coadiuvata da militari della Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina e della Sezione Operativa di Aprilia, davano esecuzione alle Ordinanze di applicazione delle misure cautelari personali emesse dal GIP di Latina a carico di quattro persone originarie di Cori (LT) e di Cisterna di Latina (LT), rispettivamente con la custodia in carcere di tre soggetti e uno agli AA.DD., i quali al termine di operosità investigativa risultavano gestire una fiorente attività di spaccio in Cori (LT) a cavallo tra il Novembre 2021 e l’Ottobre 2022. Durante le indagini venivano sottoposti a sequestro circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Cocaina”, nonché materiale per il taglio e il confezionamento della stessa per 1a suddivisione in dosi, che avrebbero permesso un illecito guadagno.