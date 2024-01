“Cultura della Legalità”, incontro con gli studenti del Caboto di Gaeta

Nell’ambito delle attività di prevenzione e diffusione della legalità predisposte dal Comando Provinciale di Latina, il 09 gennaio 2024, il Comandante della Tenenza Carabinieri di Gaeta, Tenente Franchi Franco, ha tenuto un incontro con gli studenti della scuola secondaria superiore “Istituto Tecnico Nautico Giovanni Caboto” di Gaeta. Il contributo dell’Arma dei Carabinieri nel progetto di formazione della “Cultura della Legalità”, ha riguardato l’illustrazione agli studenti di alcuni delicati temi, calibrati in relazione all’età degli astanti, in particolare si è argomentato il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in un clima di confronto dialettico connaturato da un ricco scambio di idee, argomentate anche sulla Violenza di Genere, sul Codice Rosso e della recente istituzione del c.d. Decreto Caivano. All’incontro in parola, suddiviso in due trance, hanno preso parte circa 150 studenti della seconda, terza, quarta e quinta classe, che hanno mostrato grande interesse e viva partecipazione agli argomenti trattati, nonché coinvolgimento nella visione di un video promozionale sui compiti e sulle attività svolte dall’Arma dei Carabinieri.