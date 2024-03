Guida in stato di ebrezza alcolica: 42enne di Gaeta denunciata dai Carabinieri di Fondi

In data 03 marzo c.a. a Fondi (LT), i Carabinieri della dipendente Tenenza, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà una cittadina classe 82 residente a Gaeta (LT) per guida in stato di ebrezza alcolica.

La predetta, in data 27 gennaio c.a., nel Comune di fondi (LT), era rimasta coinvolta in un sinistro stradale alla guida della sua autovettura.

Nella circostanza, i militari operanti, avevano sottoposto la 42enne ad accertamenti alcolemici presso la struttura sanitaria e le risultanze hanno evidenziato un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,7 g/l.

La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.