Incendio in uno stabilimento balneare di Sperlonga

Il 13 aprile 2024, alle ore 20.00 circa, in Sperlonga, Via del Porto snc, presso uno stabilimento balneare, si sono sprigionate delle fiamme che hanno distrutto una parete in legno e causato danni all’interno della cucina. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della locale Stazione e personale dei Vigili del Fuoco di Gaeta che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme.

L’incendio molto probabilmente è divampato a causa del corto circuito del quadro elettrico sito nella cucina.