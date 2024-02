Minturno, spara al cane della vicina: denunciato 76enne

Nella giornata del 23 febbraio c.a. a Minturno (LT), i Carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con da personale del N.O.RM. – Sez. Radiomobile in Minturno (LT), al termine di specifica attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà un 76enne originario di Minturno, poichè nel corso del pomeriggio, ha esploso un colpo di fucile, da lui regolarmente detenuto, nei confronti del cagnolino della vicina di casa. Sul posto prontamente intervenivano i militari operanti, una volta accertato l’episodio hanno provveduto a sequestrare penalmente un fucile monocanna calibro 36 marca completo di nr. 9 cartucce a pallini cal. 3,1 di cui nr. 1 esplosa ed al sequestro preventivo di ulteriori

nr. 2 fucili da caccia completi di munizionamento.

L’animale ferito, è stato trasportato dalla stessa proprietaria presso il locale veterinario dove gli venivano diagnosticate varie lesioni agli arti anteriori e posteriori nonché al torace dovute all’impatto di circa 30 pallini.