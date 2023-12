Mitrano (FI): stabilizzare il personale medico-sanitario e prorogare i contratti che scadono al 31 dicembre, una priorità della Regione Lazio

Il consigliere regionale di Forza Italia Cosmo Mitrano ha posto la stabilizzazione del personale medico e la proroga dei contratti che scadono al 31 dicembre come una delle priorità della Regione Lazio.

Mitrano ha fatto riferimento in particolare alla direzione generale dell’ASL di Latina e provincia, che è fortemente in emergenza personale.

“È necessaria – spiega Mitrano – l’integrale applicazione del Decreto Madia, che prevede la stabilizzazione di tutte le unità e professioni assunte con contratto a tempo determinato durante il periodo pandemico. Ad oggi, solo il 30% del personale precario è stato stabilizzato. Questo significa che tantissimi medici, infermieri, operatori socio sanitari, tecnici di laboratorio e di radiologia, alcuni dei quali altamente specializzati, continuano a lavorare in precarietà. Bisogna intervenire tempestivamente per mettere al centro dell’agenda politica regionale questo tema estremamente importante. La proroga dei contratti del personale medico-sanitario che scadono al 31 dicembre 2023 – sottolinea il consigliere di FI – è una misura necessaria per garantire la continuità del servizio sanitario nazionale. L’emergenza COVID-19 ha messo a dura prova il sistema sanitario italiano, che ha dovuto fare fronte a un aumento significativo della domanda di prestazioni. In questo contesto, il personale medico-sanitario precario ha svolto un ruolo fondamentale, contribuendo a garantire la continuità delle attività sanitarie. La proroga dei contratti di questi lavoratori permetterebbe di evitare un’interruzione del servizio sanitario, che avrebbe conseguenze negative per la salute dei cittadini. Inoltre, la proroga dei contratti rappresenterebbe un riconoscimento del lavoro svolto da questi lavoratori, che hanno affrontato un periodo di grande difficoltà. La stabilizzazione del personale medico è necessaria sia per dare dignità e futuro a questi operatori sanitari e socio sanitari, sia per dare risposte efficaci ed efficienti alle esigenze dei cittadini della provincia di Latina. La stabilizzazione del personale medico e la proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre è un tema di fondamentale importanza per il sistema sanitario laziale. La precarietà lavorativa – conclude Mitrano – è uno dei principali fattori che contribuiscono alla fuga dei talenti dal nostro Paese. La stabilizzazione del personale medico è anche un investimento per il futuro”.