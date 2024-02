Rapina e maltrattamenti, arrestato 44enne

Nel corso della mattinata del 24 febbraio c.a. a Formia (LT), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito l’ordine di esecuzione di pena emessa Dall’Autorità Giudiziaria di Velletri (RM) a carico di un cittadino rumeno classe 80 dovendo lo stesso espiare il cumulo di pena di anni 4 mesi 6 e giorni 14 di reclusione per i reati contro il patrimonio commessi negli anni 2017 a San Cesareo (RM) per rapina improria e nel 2021 per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e maltrattamenti in famiglia a Valmontone (RM).

L’arrestato è stato tradotto presso la casa Circondariale di Cassino (FR) come disposto dall’Autorità giudiziaria.