Rapina e sequestro di persona, domiciliari per un 51enne

In data 13 gennaio c.a. a Pontinia (LT), i Carabinieri locale Stazione, treavano in arresto un cittadino classe 73 ivi residente, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il tribunale di Latina. L’arrestato che non percepisce il reddito di inclusione, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare, ove spierà la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per i reati di rapina e sequestro di persona, fatti accaduti nell’anno 2011.