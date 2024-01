Estorsione con aggravante del metodo mafioso, arrestato 24enne

Nel corso del pomeriggio del 15 gennaio c.a. a Latina, i Carabinieri della locale Stazione, traevano in arresto un cittadino classe 2000 ivi residente, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per espiazione della pena definitiva di anni 3 e mesi 8 poiché riconosciuto colpevole di estorsione con aggravante del metodo mafioso, commesso nel mese di ottobre del 2018 a Moiano (BN), poiché lo stesso esplodeva colpi di arma da fuoco all’indirizzo della serranda di una attività commerciale. L’arrestato, che da accertamenti esperiti non risulta percettore del reddito di cittadinanza, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione della competente A.G.