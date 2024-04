Ruba intimo e vestiti al supermercato, denunciato tunisino senza fissa dimora

Nel corso della mattinata del 03 aprile c.a. a Latina, i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile, deferivano in stato di libertà per furto aggravato, un cittadino tunisino classe 96 in Italia senza fissa dimora.

Il predetto, dopo aver prelevato alcuni articoli di intimo e abbigliamento all’interno di un supermercato sito in Latina, oltrepassava le casse senza provvedere al pagamento della merce.

Prontamente rintracciato dai militari operanti, veniva identificato e trovato in possesso degli articoli sottratti; la merce poi è stata restituita agli eventi diritto.