Ruba una bici elettrica, una denuncia per furto

Nel corso della mattinata del 13 marzo c.a. a Sabaudia (LT), i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di specifica attività info-investigativa, deferivano in stato di libertà un cittadino classe 67 residente a Sabaudia (LT) per furto.

Il predetto, è ritenuto responsabile del furto del velocipede elettrico di proprietà di un cittadino classe 79 residente a Sabaudia (LT), avvenuto il 07 marzo c.a. e in quell’occasione il 45 enne, aveva parcheggiato il mezzo in pubblica via senza il sistema di sicurezza.

Il veicolo è stato riconsegnato all’avente diritto.