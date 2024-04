In data 17 aprile c.a. a Lenola (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Latina di un fabbricato in cemento non ancora terminato, da adibire a civile abitazione di mq. 100 circa del valore di Euro 40.000,00 circa, in presenza del proprietario, cittadino classe 82 residente a Lenola (LT).