Tentato furto, algerino arrestato dai Carabinieri

Alle prime ore dell’alba di oggi a Latina, i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile di latina, traevano in arresto un cittadino algerino classe 89 in Italia senza fissa dimora, per furto aggravato.

L’arrestato, previa rottura della porta di ingresso con un “piede di porco”, si era introdotto all’interno di un esercizio commerciale tentando di asportare prodotti di estetica e denaro, non riuscendo nell’intento a causa dell’intervento dei militari operanti allertati dal proprietario.

Il predetto, espletate le formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Latina in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per oggi.