Carabinieri recuperano motorino rubato e identificano il responsabile

In data 16 aprile c.a. a Ponza (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà, un cittadino lasse 86 domiciliato a Ponza (LT), già gravato da precedenti di polizia.

Il predetto, veniva infatti identificato quale autore del furto aggravato e del danneggiamento occorso ad un motoveicolo sottratto nella notte del 13 aprile c.a. ai danni di una cittadina classe 81 domiciliata a Ponza anch’essa residente a Ponza (LT).

Nello specifico i militari operanti attraverso una serie di mirati accertamenti investigativi sono riusciti non solo ad individuare il motoveicolo e a restituirlo alla legittima proprietaria ma altresì ad individuare il responsabile del furto permettendo dunque di scongiurare che il medesimo potesse per tempo disfarsi del mezzo o compiere altri delitti della stessa specie per il quale si è proceduto.