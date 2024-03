Nel pomeriggio del 26 marzo c.a. a Latina, i Carabinieri del dipendente N.O.R. deferivano in stato di libertà due cittadini rispettivamente classe 91 e 2003 entrambi residenti a Latina per il reato di ricettazione e spendita di moneta e false in concorso.

I predetti, sono ritenuti responsabili della spendita, avvenuta in un distributore carburanti e un ristorante del luogo, con banconote di taglio di euro 50,00 e 100,00 successivamente risultate false.