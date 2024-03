Formia, controlli straordinari del territorio

Nel corso della serata di sabato 23 marzo 2024, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, i militari della Compagnia di Formia, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati genere. Il focus del servizio è stato il controllo alla circolazione stradale visto l’aumento registrato di sinistri stradali, dove in alcune circostanze sono stati rilevati elevati tassi alcolemici tra i conducenti. Sono stati diversi i posti di controllo distribuiti capillarmente sul territorio della Compagnia di Formia. A campione sono stati sottoposti al controllo etilometrico numerosi giovani e non, il cui controllo ha attestato nella maggior parte dei casi il rispetto dei limiti soglia. Diverse le sanzioni al codice della strada irrogate, volte a sensibilizzare tutti gli utenti della strada ad una maggiore consapevolezza mentre sono alla guida a tutela della loro e altrui incolumità.

Lo sforzo corale di tutte le Stazioni Carabinieri della Compagnia di Formia ha permesso un aumento dei controlli alla circolazione stradale, durante i quali sono state identificate nr. 100 persone, di cui 10 gravati da precedenti di polizia, controllati 60 autoveicoli, eseguite 5 ispezionipersonali, 2 perquisizioni personali e veicolari anche con l’ausilio dei cani cinofili, controllati 6 esercizi pubblici incentrati sui luoghi della movida, sono state contestate 8 violazioni al Codice della Strada per le quali sono state riscosse la somma €2164. Sono state altresì segnalatealla competente autorità amministrativa nr. 2 persone per uso di sostanze stupefacenti ex art. 75 DPR 309/90, mentre venivano deferite in s.l. alla competente Autorità Giudiziaria nr. 1 persona per guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 c.2 lett. B e C del CDS per aver provocatoun sinistro stradale con il superamento del limite del tasso alcolemico, registrato pari a 3 g/l, andando ad impattare contro un palo dell’illuminazione pubblica nel comune di Formia, e nr. 1 persona per guida senza patente con recidiva ex artt. 116 c. 15 e 17 del CDS, non avendola mai conseguita.