In data 22 marzo c.a., in Priverno (LT), i Militari della locale Stazione a seguito di attività investigativa, scaturita da una denuncia sporta per furto di un pappagallo di razza “FRONTE GIALLA” asportato dall’esterno di un impianto di carburanti, deferivano in stato di libertà un 70enne di Fondi quale responsabile del furto. A seguito di perquisizione il volatile veniva rinvenuto all’interno dell’abitazione del 70enne e consegnato all’avente diritto