Furgone in fiamme all’interno di un residence, indagano i Carabinieri

Nella decorsa notte a Terracina (LT), i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in via San Felice Circeo all’interno di un residence, dove per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato l’incendio di un autocarro di proprietà di un cittadino classe 72 residente a Terracina.

Il mezzo è andato completamente distrutto e le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco di Terracina, hanno lambito, provocando in questo caso minimi danni, anche l’autovettura di proprietà di una cittadina classe 77 residente a Terracina (LT).